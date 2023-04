Psicólogo de Harvard revela: 6 frases que podem transformar positivamente seu relacionamento

Em todas as relações, sempre haverá momentos delicados e de discussão, afinal, nenhum casal é perfeito. Entretanto, segundo um psicólogo formado em Harvard, casais felizes são aqueles que se dispõem a resolver problemas de maneira amorosa e respeitosa. Veja abaixo algumas frases comuns em relacionamentos bem-sucedidos.

Bons diálogos constroem relacionamentos saudáveis

Confira abaixo frases que tornarão o seu relacionamento bem-sucedido:

Eu aprecio o seu esforço

Embora não seja uma tarefa fácil lidar com as atitudes que não nos agrada em outras pessoas, é extremamente importante que o casal saiba expressar gratidão pelos esforços um do outro.

Agindo dessa maneira, ambos se sentirão importantes e valorizados na relação.

Estou ouvindo

Em toda e qualquer relação sempre haverão desentendimentos, mas, o mais importante é saber entender o outro através da escuta ativa.

Nesse momento, o espírito empático precisa estar presente para, então, você deixar de lado apenas a sua opinião e saber escutar o outro.

Estou comprometido com você

Vale lembrar que estar em um relacionamento não é um favor que você faz para o outro e, sim, uma escolha. Por isso, se esforce ao máximo para superar os desafios da relação e tente, sempre, passar a segurança e estabilidade para o seu parceiro.

Eu gosto de você

Acima de amar reciprocamente é fundamental, mas casais saudáveis também gostam um do outro para além do amor. O ato de gostar é sinônimo de querer ver seu parceiro bem como eles são e reconhecendo todas as qualidades e defeitos.

Eu te amo

Embora seja uma simples frase, infelizmente muitos casais não a têm presente no relacionamento. É muito importante expressar de forma verbal o amor que sente um pelo outro. São essas atitudes que mantêm o relacionamento vivo.

Ajude-me a entender melhor isso

Em um mundo com milhões de pessoas, é nítido que nem todas as atitudes que o seu parceiro apresentar você irá atender.

Por isso, se oriente para agir da melhor maneira frente às várias situações e esteja disposto a conhecer o outro para, então, saber lidar melhor com os conflitos da relação.