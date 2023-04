PT faz seminário de comunicação para enfrentar fake news contra Lula

O Partido dos Trabalhadores (PT) resolveu reagir e sair das cordas em relação aos ataques sofridos por parte de opositores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva através de fake news. Entre hoje, quinta-feira (13) e amanhã, sexta (14), em Brasília, um seminário petista, com militantes e dirigentes de todo o país, discute o enfrentamento às fake news e os ataques que miram o presidente Lula. O Acre está representado no encontro pela tesoureira regional da sigla no Acre, Iwlly Cristina.

O evento conta com a presença do ministro da Secetaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, da presidente do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), e dos líderes da legenda na Câmara e no Senado. Trata-se do Seminário Nacional de Comunicação do partido.

O objetivo do evento é debater a estratégia apresentar um plano de reposicionamento da comunicação da legenda, que envolve as esferas nacional, estadual e municipal, incluindo mobilização nas redes sociais. Participam ainda líderes da legenda na Câmara, Zeca Dirceu (PT-PR), e no Senado, Fabiano Contarato (PT-ES). Também marcam presença no seminário o secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, entre outros líderes da sigla.

O seminário é realizado de forma presencial na sede do partido, em Brasília. Durante a tarde, a legenda debaterá o “funcionamento das redes transnacionais e sua relação com o Brasil na política de formação das fake news”, além da comunicação do partido na Câmara, no Senado, nos comitês populares de luta e movimentos sociais, e na Fundação Perseu Abramo, que compõe o partido.

“Estamos alinhando estratégias para combater as fake news propagadas contra o governo e o presidente Lula, e principalmente contra essa política de ódio e intolerância bolsonarista que tem se multiplicado nas redes sociais, resultando em tragédias como aos ataques que estão acontecendo nas escolas brasileiras, e também diversos outros episódios vivenciados nos últimos anos, como o que aconteceu no 8 de janeiro em Brasília”, disse a dirigente petista do Acre.

“Precisamos enfrentar a extrema direita bolsonarista que tem atuado na política, eles praticam diariamente uma guerra cultural de narrativa, pautada no ódio e na mentira”, acrescentou Iwlly Cristina.