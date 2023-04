Quase 300 doses contra influenza e covid-19 foram aplicadas no Dia D de Vacinação

Buscando fortalecer as campanhas de imunização contra a influenza e a covid-19, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou neste sábado, 15, o Dia D de Vacinação no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie), em Rio Branco. De acordo com o balanço da ação, foram aplicadas 287 doses.

As vacinas continuam disponíveis nas unidades básicas de Saúde (UBS), em todo o estado. Na capital, o Crie também é referência para o público que não consegue ir aos postos de vacinação durante a semana ou em horário comercial. De segunda a sexta, a unidade opera em período noturno, das 19h às 21h e nos finais de semana e feriados, funciona das 8h às 12h e das 14h às 18h.

“A vacina é um ato de amor coletivo, pois protege as pessoas e cria uma barreira contra as doenças. Por isso, convidamos a população que procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e atualize a carteira de vacinação. Cada um fazendo a sua parte contribui para a diminuição de casos graves dessas doenças”, alertou a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Acre, Renata Quiles.

Campanha contra a Influenza

De acordo com o calendário nacional de imunização do Ministério da Saúde (MS), a campanha é destinada, inicialmente, aos grupos prioritários, sendo eles: idosos, gestantes e imunossuprimidos, puérperas, povos indígenas, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, profissionais da Saúde e Educação, crianças a partir de seis meses. Esses grupos precisam apresentar a carteira do SUS, a de vacina e o RG.