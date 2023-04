Quem é a stylist que viajou ao Uruguai com marido de Preta Gil

Conforme revelamos com exclusividade nesta terça-feira (18/4), o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chegou ao fim após a cantora descobrir que seu marido estava tendo um caso com sua ex-consultora de estilo. A coluna LeoDias revela agora quem é Ingrid Lima.

A stylit apontada como pivô da separação de Preta e Rodrigo Godoy, já foi amiga muito próxima da cantora, durante a pandemia, costumava passar dias hospedada na casa de Preta e do profissional de educação física.

- Publicidade-

Ingrid é carioca, formada em produção de moda e trabalha há 5 anos como figurinista, sendo pelo menos 3 desses anos como stylist de Preta.

Flagra

A coluna LeoDias teve acesso exclusivo a um flagra bombástico em que o personal trainer aparece ao lado de Ingrid Lima, a ex-stylist da cantora voltando de uma viagem para o Uruguai. Nas imagens, Godoy chega a por seu braço sobre os ombros da mulher.

Segundo fontes, a imagem foi captada no dia 26 de março, em um voo de volta do Uruguai. A coluna tinha revelado que a ex-stylist havia sido pivô de uma crise no relacionamento entre Preta Gil e Rodrigo Godoy. Vale ressaltar que antes de publicarmos, as imagens foram encaminhadas para a equipe da artista.

De acordo com o que fontes relataram a este espaço, o casamento chegou a estar por um fio no final de 2022, mas, com a descoberta do câncer de Preta Gil, Rodrigo Godoy continuou ao seu lado. No entanto, a gota d’água foi a recente revelação de que Godoy estaria saindo com a ex-stylist da cantora Ingrid Lima.

Ingrid privou suas contas nas redes sociais

Somente após a repercussão dos seus encontros com Godoy, a profissional optou por privar sua conta. Ela e Rodrigo se encontraram várias vezes enquanto ele ainda estava junto a Preta Gil.