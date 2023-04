Quem é William, irmão de Virginia Fonseca que traiu a mulher grávida

William Gusmão, irmão de Virginia Fonseca, foi flagrado traindo a esposa grávida, Mellody Barreto. O vídeo em que o homem beija uma mulher em uma balada de Goiânia viralizou nas redes sociais e foi compartilhado em diversas oportunidades.

O rapaz, que tem 13 anos a mais que Virginia, é influenciador e cuida dos interesses financeiros da influencer. William é irmão apenas por parte de mãe da esposa de Zé Felipe.

Por conta disso, de acordo com a dona da WePink, os dois moraram juntos apenas até os três anos, ainda nos Estados Unidos, local onde nasceram. Os dois já ficaram cerca de 10 anos sem se ver, já que o rapaz continuou morando no país da América do Norte.

Em seu Instagram, William conta com mais de 900 mil seguidores e compartilha detalhes de sua rotina. Assim como a irmã, o jovem também se mostra bastante interessado por música e compartilha vídeos dançando nas redes sociais.

Gravidez

Em fevereiro desta ano, William Gusmão e Mellody Barreto anunciaram que estavam esperando o primeiro filho. O momento foi de muita felicidade para Margareth Serrão, matriarca da família. A mulher comemorou bastante o momento nas redes sociais.

“Mais um (a) netinho (a) vindo aí! Muito feliz e ansiosa pra saber o sexo e conhecer, vovó já ama demais. Deus os abençoe grandemente”, comemorou.

Mellody Barreto também se declarou no Instagram. “Sabemos que você ainda é tão pequenino (a) em meu ventre, mas mesmo assim já tem um grande significado em nossas vidas. Você veio para trazer cor aos nossos dias, para trazer mais felicidade, mais amor e mais cumplicidade. Mamãe e papai queriam tanto, tanto que você já soubesse o quão amado, respeitado e desejado você é”, pontuou a influencer.

Confira o vídeo em que William é flagrado traindo a esposa: