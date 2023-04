Acerca de nudez, Bimbi dispara: “mando perguntar pras mães de família que fizeram Playboy”

O acreano Marcelo Bimbi, influenciador digital e modelo, tem apostando em conteúdo adulto recentemente. O famoso conhecido por passagens em realitys da Record como A Fazenda tem investindo em fotos e vídeos como veio ao mundo.

Marcelo conversou com a Coluna Adriel Marques do EM OFF e com comentou como rebate as críticas sobre o assunto. Veja na íntegra o trecho com a fala do modelo acreano:

O ex-peão de A Fazenda rebateu as alfinetadas: “Quando me perguntam se eu não tenho vergonha de vender foto nu, eu mando perguntar pras mães de família e as famosas que fizeram Playboy [revista íntima] e resolveram suas vidas. Qual é a diferença?”, indagou.

Com os preços aumentando nos serviços de assinaturas, o bonitão contou a Coluna Adriel Marques do EM OFF que o valor vai subir em sua página: “Eu vou aumentar o preço, porém, os que já assinaram vão continuar com o antigo. Penso em sair da plataforma e enviar conteúdos diretamente”, salientou.

Essa já é uma funcionalidade adota por subcelebridades e ex-realitys, que comercializam os vídeos ou imagens mais quentes. Aproveitando a oportunidade reveja algumas fotos picantes da plataforma de Marcelo Bimbi.