Quinteto do tráfico é preso em bairro de Rio Branco

Cinco pessoas foram presas acusados de tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira (5), na rua Pequena Jéssica, no bairro Wanderley Dantas, na parte Alta da Cidade de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a prisão dos cincos acusados se deu após uma ação conjunta entre as guarnições da Polícia Militar do 3° Batalhão, Setor 2 e o Tático, juntamente com o serviço de inteligência da PMAC, que realizaram um levantamento minucioso no Beco da Pequena Jéssica, no bairro Wanderley Dantas, após diversas denúncia sobre o intenso tráfico de entorpecentes naquele local.

De posse das denúncias, os militares realizaram um patrulhamento a pé na local e conseguiram encontrar as cinco pessoas vendendo droga. Durante a revista pessoal foi encontrado uma sacola plástica contendo, 3 trouxinhas de cocaína, 8 trouxinhas de oxidado de cocaína, 5 trouxinhas de maconha e cerca de R$ 141,00 em espécie, provavelmente oriundos do tráfico de drogas na região.

Diante dos fatos, os cinco receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os entorpecentes e o dinheiro, para serem tomadas as medidas cabíveis.