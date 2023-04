Racing x Aucas na Copa Libertadores: veja onde assistir, horário e escalação

Valendo a liderança do grupo, Racing e Aucas se enfrentam na noite desta quinta-feira (20), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sem vencer há três jogos no Campeonato Argentino, o Racing volta as atenções para a Libertadores. Na rodada de estreia venceu o Ñublense por 2 a 0, enquanto o Aucas derrotou o Flamengo por 2 a 1. Ambas as equipes dividem a liderança do Grupo, com três pontos cada.

Prováveis escalações

Racing: Arias; Mura, Sigali, Piovi e Gabriel Rojas; Jonatan Gomez, Áviles e Nardoni; Hauche, Maximiliano Romero e Matías Rojas. Técnico: Fernando Gago.

Aucas: Galíndez; Perlaza, Cangá, Aubrey David e Cuero; Quiñonez, Vega, Caicedo e Otero; Cifuente e Castillo. Técnico: Cesar Farias.

Desfalques

Racing

Carbonero, Anibal Moreno, Leonel Miranda e Vecchio são desfalques.

Aucas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?