Racing x Aucas: onde assistir ao vivo ao duelo pela Copa Libertadores

A segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores traz um confronto emocionante entre Racing e Aucas nesta quinta-feira, 20 de abril de 2023. As duas equipes, que venceram na estreia, se enfrentam às 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, pela liderança do Grupo A.

Onde assistir e horários

- Publicidade-