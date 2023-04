Rafael Cardoso sofre acidente de moto e tem estado de saúde atualizado

O ator Rafael Cardoso, de 37 anos, sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (6/4). A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Mariana Morais, do portal Em Off.

De acordo com a jornalista, o artista sofreu apenas escoriações na perna e já recebeu alta do hospital. Para a revista Quem, a assessoria de Rafael Cardoso confirmou a notícia e disse que o famoso está bem e já se recupera em sua casa.

O acidente aconteceu no Mergulhão da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, a moto que o ator pilotava levou um tranco de outro veículo, provocando sua queda.

Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, Rafael Cardoso passou alguns dias internado para tratar complicações de uma celulite infecciosa. Inicialmente, ele teve uma foliculite que acabou evoluindo para a infecção.

