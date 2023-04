Rafael Noberto, palestrante ativacional, é o convidado da semana no DeriCast

No episódio de hoje, temos a honra de receber Rafael Noberto, um incrível palestrante ativacional e um dos 100 maiores transformadores de vidas do Brasil. Rafael compartilha conosco sua jornada inspiradora no mundo do empreendedorismo, os desafios que enfrentou e superou, e suas valiosas dicas e estratégias para o sucesso. Acredite, você não vai querer perder essa conversa!

Além disso, Rafael nos revela seus planos futuros e como ele continua a impactar positivamente a vida de milhares de pessoas. Se você é um empreendedor em busca de motivação e crescimento, este episódio é para você!

- Publicidade-

Não perca tempo! Clique no link abaixo para se inscrever no nosso canal e receber notificações sobre novos episódios incríveis como este!

E não se esqueça de compartilhar este episódio com seus amigos empreendedores e nas redes sociais usando a hashtag #Dericast.

Aproveite o episódio e prepare-se para transformar sua vida e seu negócio!