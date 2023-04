Raíssa sobre borderline: “Afundei a parede de tanto que bati a cabeça”

Em conversa com Maurício Meirelles, Raíssa Barbosa relembrou alguns perrengues que já passou por causa do borderline – transtorno de personalidade caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais. No bate-papo, a ex-fazenda confessou que foi bastante medicada dentro do reality A Fazenda.

Barbosa expôs que a produção da atração lhe perguntou se o distúrbio afetaria negativamente sua estadia no programa: “Durante a entrevista para o reality me foi perguntado se seria tranquilo e eu disse que sim, pois achava que não ia acontecer nada, que iria ser tranquilo. Acho que eles também acreditavam que iria ser tranquila a minha participação. Eles achavam que seria explosiva, mas nem tanto”.

- Publicidade-

Raíssa recebia medicações às 17h e antes de dormir. Entretanto, a musa não fazia questão de ser medicada em dias de formação da Roça, pois os efeitos do tratamentos a deixava”anestesiada e grogue”.

Episódios de raiva

Raíssa Barbosa revelou que os episódios de raiva acontecem desde a infância e pioraram durante a vida adulta: “Afundei a parede de tanto que bati a cabeça em um surto antes de entrar na Fazenda, pois estava muito tensa”.

A morena relatou que o relacionamento “tóxico” com o pai de seu filho piorou sua situação. “A gente se batia muito. Com 13 dias de resguardo, o pai do meu filho me meteu a porrada”, desabafou.