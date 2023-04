Ranking da Fifa: Argentina ultrapassa o Brasil e assume primeiro lugar; veja o top 10

A Argentina tomou a liderança do Brasil, seu grande rival regional, derrotado por 2 a 1 pelo Marrocos no dia 25 de março, em Tânger. A seleção brasileira caiu para o terceiro lugar.

A França, finalista do Mundial, conquista um lugar, ficando no segundo lugar, depois das vitórias sobre a Holanda (4-0) e a Irlanda (1-0), no início da fase de qualificação para o Eurocopa-2024.

Veja o ranking da Fifa