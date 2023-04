Rapper distribui maconha dentro de igreja em clipe e gera polêmica

O rapper Alemán subiu ao altar do Santuário de Guadalupe, na Cidade do México, vestido de padre e distribuiu cigarros de maconha para os “fiéis” durante a cena de um clipe. Mas a ideia de brincar com o que os católicos consideram sagrado provocou alvoroço entre os religiosos.

Um trecho do vídeo foi divulgado na internet e os católicos não gostaram nada da brincadeira na qual os becks substituem as hóstias. Ele recebeu diversas críticas, mas usou uma rede social para se defender.

Alemán distribui maconha dentro de igreja em clipe. Padre disse que autorizou a gravação nas instalações do santuário e que apenas o momento em que o rapper está em cima do santuário foi compartilhado na internet, tirando a situação do contexto.pic.twitter.com/OlcGoY3j10 — José Norberto Flesch (@jnflesch) April 26, 2023

- Publicidade-

“Este vídeo é um pedido de desculpas a todas aquelas pessoas que se sentiram ofendidas. (…) É uma música super positiva que sei que vocês vão gostar, principalmente toda a comunidade do Santuário Guadalupano, com muito respeito e amor”, disse Alemán.

Quem também se manifestou sobre o caso foi o padre Luis Armando González Torres, responsável pelo Santuário. De acordo com El País, ele autorizou a gravação e disse que foi acordado que o artista e a equipe não poderiam subir no altar, mas eles não teriam cumprido essa parte.

Torres ressaltou que a batina usada pelo rapper foi providenciada pela equipe dele e não emprestada, como algumas pessoas sugeririam. Mas também defendeu que o trecho divulgado foi tirado de contexto.

“As portas estão abertas, como diz o Papa Francisco, e não somos ninguém para julgar a vida de ninguém”, pontuou o padre.