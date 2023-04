Raquelle chega e é mais um reforço da Assermurb para o Brasileiro A3

A goleira Raquelle, destaque do Campeonato Estadual de 2022 pelo Galvez, desembarcou nesse fim de semana na capital acreana e é mais um reforço da Assermurb, do Campeonato Brasileiro Feminino A3, programado para começar no próximo dia 15.

“A negociação com a Raquelle foi complicada, mas felizmente conseguimos fechar. Conseguimos um atleta de bom nível”, disse a diretora da Assermurb, Socorro Siqueira.

Milena também vem

A lateral esquerda Milena chega nesta segunda (10), em Rio Branco, e é mais uma contratação importante da Águia para o Brasileiro.

“Estamos trabalhando para termos um elenco muito forte. Vamos jogar um torneio nacional e precisamos ter a possibilidade de realizar uma grande campanha”, afirmou a dirigente.

Definição da tabela

De acordo com Socorro Siqueira, a tabela do Campeonato Brasileiro deve ser divulgada nesta semana.

“Temos uma previsão para o início do Brasileiro e por isso deveremos saber quem será a nossa adversária”, comentou Socorro Siqueira.