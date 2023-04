Reajuste no preço de remédios já está valendo; aumento de 5,6%

A partir de ontem, dia 1º de abril, o valor dos remédios foi ajustado em 5,6% em quatro estados. Além do Acre, os estados de Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte e Tocantins também terão reajuste.

A medida publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (31), não afeta diretamente os valores que são praticados nas farmácias. Os índices são atualizados anualmente, conforme os cálculos realizados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed).

O Cmed é o órgão que define o valor máximo que cada remédio pode atingir no mercado. Os cálculos são feitos utilizando a fórmula que se baseia na inflação, através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) acumulado em 12 meses..

Ao todo, 15 estados que elevaram as alíquotas de ICMS, ou os preços de referência para aplicação deste imposto, devem ter aumento nos preços dos medicamentos em 2023. O reajuste acontece devido a essa mudança da alíquota estadual que, no Acre, foi elevado no final de 2022.