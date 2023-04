Recebidos por Nicolau, vereadores de Epitaciolândia pedem apoio para recuperação de ramais

Um grupo de quatro vereadores de Epitaciolândia foi recebido no gabinete pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, na manhã desta quarta-feira (19), na Casa do Povo.

Pantico, Zé Maria, Rubens e Messias Lopes, que estavam acompanhados pelo presidente do IMAC, André Hassem, solicitaram a Nicolau Júnior, apoio para articular junto ao Deracre, a retomada de recuperação de ramais no município. Segundo eles, a malha viária vicinal está em péssimas condições, porque a patrulha mecânica da cidade foi deslocada para Brasiléia.

- Publicidade-

“A patrulha mecânica de Epitaciolândia nunca foi usada no município, só faz serviços em Brasiléia. As caçambas, que eram para estar no ramais, estavam em propriedades privadas”, denunciou o vereador Zé Maria.

Outro que reclamou da situação das vias acesso na zona rural foi o vereador Rubens, que também se queixou da falta de diálogo do prefeito com o parlamento.

“O prefeito não conversa com ninguém. A cidade precisando de ações urgentes na infraestrutura e ele se fecha no gabinete. Viemos em busca de apoio aqui, porque pelo menos seremos ouvidos”, pontuou.

Nicolau Júnior ouviu atentamente os vereadores, parabenizou o grupo pelo iniciativa, de virem à capital em busca de ações para melhorar a situação de quem vive na zona rural e disse que vai se reunir com o presidente do Deracre para tratar do assunto.

“Primeiro fico feliz em saber que os vereadores enxergam nosso mandato como um ponto de partida para as reivindicações dessa natureza. Vou levar pessoalmente ao presidente do Deracre essa demanda porque o verão está chegando e não podemos perder tempo. Aqui na Casa do Povo respeitamos a pluralidade, e estamos de portas abertas para receber todos”, disse Nicolau.