Rede de solidariedade ao comerciante Zé do Branco continua aumentando

A rede de solidariedade ao comerciante José Antônio Veras, o “Zé do Branco”, e a seus familiares, que perderam o único meio de subsistência com a última enchente do rio Acre, o bar que mantinham na rua Barbosa Lima, no bairro da Base, fazia mais de 50 anos, está aumentando e agora chegou ao meio político.

No último sábado, 15, as manifestações de solidariedade partiram do ex-prefeito Marcus Alexandre, do líder do PCdoB na Assembleia Legislativa, deputado Edvaldo Magalhães, e do senador Sérgio Petecão (PSD), que estiveram e se encontraram no local onde o bar funcionou até a enchente.

“Fui com o senador Petecão nos juntar ao Marcus Alexandre, que já estava lá, olhando, sugerindo e buscando sempre solução. Conhece como ninguém os desafios dos barrancos da Base”, disse Edvaldo Magalhães.

No local também esteve o líder do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o vereador Raimundo Castro (PSDB).“De repente a corda foi crescendo…Veio o secretário de Indústria e Comércio, Assur Mesquita. Quando menos se esperava, já tinha se formado um mutirão em torno da história do “Bar do Zé do Branco”, revelou Magalhães.

Segundo ele, ali mesmo foram discutidas para ajudar a família enfrentar o problema e reconstruir o negócio. “Sugestões feitas, medidas tomadas e encaminhamentos adotados. Sai de lá com a certeza que teremos em breve uma boa solução”, destacou o parlamentar.

O dono do bar, conhecido como “Zé do Branco”, é também uma liderança comunitária do Bairro da Base e vem recebendo a solidariedade da comunidade.