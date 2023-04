Regina Duarte é desmentida após publicação de vídeo falso sobre invasão de 8 de janeiro

A atriz Regina Duarte, ex-secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), foi notificada pelo Instagram por compartilhar informação falsa na plataforma. Na última sexta-feira, 21, a atriz publicou um vídeo da invasão do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro com “aviso” de que a gravação “contém imagens que a mídia não irá mostrar”.

O vídeo, com duração de mais de três minutos, tinha trechos de momentos em que os golpistas estavam dentro do Palácio do Planalto. Da forma que foi editado, o vídeo tenta isentar os apoiadores do ex-presidente do ato de vandalismo.

O Instagram marcou a postagem de Regina Duarte e alertou que a famosa compartilhou fake news. Conforme a plataforma, o conteúdo replicado pela atriz “foi analisado por verificadores independentes em outra publicação” para atestar a falsidade.

O Instagram diz ainda que a bandeira do PT que aparece no vídeo “foi furtada no Congresso Nacional” pelos bolsonaristas ao invadirem o prédio, conforme comprovado por agências de checagem. Essa não foi a primeira vez que Regina Duarte postou fake news e foi advertida pelo Instagram. A plataforma, inclusive, já colocou um alerta para quem tenta seguir o perfil da atriz pelas reiteradass “informações falsas” replicadas por ela.

Em seu perfil, ela já duvidou que o povo yanomami esteja passando fome, disseminou mentiras sobre a eficácia das vacinas e questionou, sem qualquer embasamento, a transparência do processo eleitoral brasileiro. Ainda, replicou a mesma informação falsa que mobilizou os golpistas a depredarem Brasília e teve outro post sobre o mesmo tema em seu perfil no Instagram marcado como falso. Além das informações falsas, Regina também publicou ataques a minorias sociais como transexuais e não binários ou a população negra. A disseminação de discursos de ódio é proibida pelas regras do Instagram.