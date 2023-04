Rei Artur e Furacão do Norte são finalistas do Sub-10 da Copinha

As equipes das escolinhas Rei Artur e Furacão do Norte são finalistas da categoria Sub-10 da Copinha Arasuper. Nas semifinais realizadas neste domingo, 16, no ginásio da AABB, o Rei Artur goleou o Flamenguinho por 4 a 0 e o Furacão do Norte bateu o Xavier Maia por 7 a 2.

“Fechamos as semifinais e programamos as finais para o próximo dia 30. Vamos fechar mais uma edição da Copinha com uma grande festa”, comentou o coordenador da competição, Auzemir Martins.

- Publicidade-

Sub-12

Rei Artur 1 (6) x (5) 1 Furacão do Norte

Flamenguinho 5 x 1 Flamengo

Sub-14

Santa Cruz 4 x 3 Flamengo

Furacão do Norte 7 x 1 Flamenguinho