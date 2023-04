Reino Unido confirma 1º caso de doença rara transmitida por carrapato

A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) confirmou o primeiro caso humano de doença causada pelo vírus da encefalite transmitida por carrapatos (TBEV). Em um comunicado divulgado na quarta-feira (5/4), a agência afirma que o risco para a população “permanece muito baixo”, mas recomenda que as pessoas evitem áreas de bosques e pântanos, onde há maior concentração dos aracnídeos.

A avaliação de risco é baseada em casos humanos e na detecção do vírus em carrapatos em diversas áreas do país. “Nossa vigilância sugere que o vírus da encefalite transmitida por carrapatos é muito incomum no Reino Unido e que o risco para a população em geral é muito baixo”, afirma a vice-diretora da UKHSA, Meera Chand, no comunicado.

O vírus da encefalite transmitida por carrapatos (TBEV) pode causar desde infecções assintomáticas, doença leve semelhante a gripe, até uma infecção grave no sistema nervoso central, como meningite ou encefalite.

“Os carrapatos também carregam várias outras infecções, incluindo a doença de Lyme. Portanto, tome medidas para reduzir suas chances de ser mordido ao ar livre em áreas onde os carrapatos prosperam, como pântanos e bosques, e lembre-se de verificar se está com o aracnídeo e os remova imediatamente”, alerta Meera.

A UKHSA recomendou mudanças nos testes em hospitais para que novos casos possam ser detectados rapidamente. O governo também vai aumentar a vigilância com o rastreamento de pessoas assintomáticas nas áreas onde o TBEV foi detectado.

Desde 2019, a Inglaterra registrou apenas três casos prováveis ou confirmados de encefalite transmitida por carrapatos, mas as autoridades acreditam que o vírus também pode estar presente em animais de outros lugares, uma vez que a espécie de carrapato que carrega o vírus é comum no Reino Unido e em muitos países da Europa.

Sintomas

Os sintomas da doença podem incluir febre alta com dor de cabeça intensa, dor ao olhar para a luz, rigidez de nuca, confusão mental ou consciência reduzida.