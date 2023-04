Reitora da Ufac anuncia aumento no valor das bolsas para alunos: “Gratidão, Lula”

Após o Governo Federal a nova recomposição orçamentária para as Universidades e Institutos Federais do país, a Universidade Federal do Acre (Ufac), recebeu mais de R$ 10 milhões em recursos enviados pelo Ministério da Educação (MEC).

Com o reajuste, a reitora da Ufac, Guida Aquino, anunciou nas redes sociais que agora será possível aumentar o valor das bolsas e auxílios destinados aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e de incentivo à ciência e pesquisa.

- Publicidade-

“Vamos reajustar todas as bolsas dos nossos estudantes de R$ 400 para R$ 700, inclusive as bolsas de assistência estudantil”, disse a reitora em um vídeo publicado nas redes sociais.

Guida declarou que o aumento só foi possível graças a recomposição feita pelo Governo Federal. “Gratidão presidente Lula, gratidão ministro [da Educação] Camilo Santana”, finalizou.

Cortes no Governo Bolsonaro

Nos últimos quatro anos, a Universidade Federal do Acre sofreu com vários cortes de orçamentos feitos pelo Governo Federal, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Guida, ao agradecer a nova recomposição orçamentária do MEC, lembrou que além da falta de diálogo com o governo Bolsonaro, os sucetíveis cortes de verbas afetaram o planejamento da Universidade.

“Depois de sucessivos cortes no orçamento da Ufac, de tanta luta para que a universidade mantivesse suas atividades, a educação superior pública voltou a ser valorizada no Brasil”, destacou a reitora na última semana.

“Voltamos a ter diálogo com o governo federal, já fomos recebidos mais vezes do que nos últimos quatro anos”, finalizou a reitora da Ufac, Guida Aquino.