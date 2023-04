Reitora do Ifac participa de reunião com ministro da Educação e apresenta inovações

A reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante dos Santos, esteve reunida nesta quinta-feira (13/04), em Brasília, com o ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhada pelo senador Sérgio Petecão, pelo pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Ubiracy Dantas e pelo diretor geral do campus Baixada do Sol, Mário Jorge Fadell. O ex-deputado federal Léo de Brito, que faz parte da assessoria do MEC acompanhou a reunião.

Durante a agenda, a reitora Rosana Cavalcante apresentou ao ministro o plano de expansão do Ifac, com obras que serão inauguradas este ano, que vai ampliar a capacidade de atendimento aos jovens e adultos do Estado. Além da situação atual do orçamento da instituição, a reitora agradeceu a recomposição dos recursos destinados à Assistência Estudantil, que foram utilizados para o pagamento do Auxílio Estudantil de 600 reais aos alunos que ficaram desabrigados, desalojados e/ou que tiveram perdas materiais durante a alagação que atingiu o Estado, no início do mês de abril.

Além disso, a reitora apresentou a proposta de mudança da tipologia do campus Baixada do Sol, que passaria a ser campus agrícola, pela sua localização na Transacreana e convidou o ministro para as inaugurações de obras durante as comemorações dos 13 anos do Ifac. “Ao completar 13 anos, o Ifac atende cerca de 7 mil alunos nos seis campi localizados nas regionais do Acre, com a oferta de 16 cursos superiores, além de 30 cursos técnicos integrados e subsequentes. Com as obras, iremos ampliar a capacidade de atendimento”.

As obras que serão inauguradas, segundo a reitora Rosana Cavalcante, são fruto de apoio da bancada federal, além de recursos do MEC, que proporcionaram a realização de três grandes obras que serão inauguradas com a presença do ministro Camilo Santana, confirmada na reunião. “Estamos apresentando ao ministro o que realizamos e que precisamos do apoio do Ministério da Educação para continuar ampliando nossas ações no Acre”.

Outro tema tratado na reunião foi a mudança de tipologia do campus Baixada do Sol, que está de mudança para a Transacreana, com uma área de 450 hectares. “O novo campus que vai funcionar na antiga Escola da Floresta, está sendo reformado e ampliado. O novo campus Baixada do Sol contará com espaços administrativos, salas de aula, biblioteca, laboratórios, alojamentos, refeitório, oficinas e espaços didáticos temáticos voltados para a produção florestal e agroflorestal, vocação das 10 mil pessoas que residem naquela área”.

De acordo com Rosana Cavalcante, a mudança de sede do campus baixada do Sol só poderá ser efetivada se houver a garantia de recursos orçamentários para a manutenção do campus e também com a alteração de tipologia. “A alteração de tipologia irá garantir o aporte de recursos para manter a estrutura do novo campus e as despesas decorrentes de serviços necessários para a manutenção da unidade”.

Assistência Estudantil – Além da ampliação de recursos do orçamento do Ifac, a reitora solicitou ao MEC a recomposição de recursos da Assistência Estudantil, uma pauta que atenderia toda a Rede Federal. Atualmente o Ifac investe cerca de 2,2 milhões de reais dos recursos da Assistência Estudantil, para as refeições servidas aos alunos da instituição, além do pagamento de bolsas de auxílio permanência. “O Ifac tem uma política de permanência e êxito que é gerida pela Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil e a ampliação do valor investido na Assistência Estudantil ampliaria o número de alunos atendidos. A recomposição desses recursos beneficiaria todos os institutos federais”.

Após a reunião, Rosana Cavalcante destacou o apoio do senador Sérgio Petecão, e também da deputada federal Socorro Neri, que apresentou as demandas do Ifac, durante audiência com o ministro Camilo Santana, realizada no mês de março. “Queremos agradecer ao apoio dos parlamentares que entendem a importância do Ifac na oferta de educação pública, gratuita, de qualidade e inclusiva no Estado. E também agradecer ao ministro Camilo Santana, pela sensibilidade de compreender que o Ifac tem demandas que dependem do MEC, principalmente recursos financeiros. A confirmação da presença do ministro nas inaugurações das obras reflete o respeito que tem para com o Ifac”, concluiu a reitora.

Ao final da agenda, a reitora Rosana Cavalcante entregou ao ministro Camilo Santana, e demais assessores do MEC, o kit institucional, composto por agenda, calendário e revista Caminhos do Ifac. Ainda em Brasília, a reitora Rosana Cavalcante, o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Ubiracy Dantas, e o diretor geral do Campus baixada do Sol, Mário Jorge Fadell, estiveram na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), para agradecer ao secretário Getúlio Marques Ferreira, o apoio e parceria com o Ifac.