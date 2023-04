Reitora do Ifac vai aos EUA fortalecer parceria entre instituições

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), professora Rosana Cavalcante dos Santos, e o Diretor Sistêmico de Relações Internacionais, professor Luiz Eduardo Guedes, estão atualmente na cidade de Alexandria, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, com a finalidade de fortalecer a parceria entre o IFAC e a NOVA (Northern Virginia Community College) visando promover o intercâmbio de alunos entre as duas instituições.

A Northern Virginia Community College (NOVA) é uma instituição de ensino superior pública localizada na região da Virgínia do Norte, nos Estados Unidos. Fundada em 1964, a NOVA é uma das maiores faculdades comunitárias do país, atendendo a mais de 75.000 estudantes em seus seis campi e através de programas de ensino à distância. As faculdades comunitárias, como a NOVA, oferecem programas educacionais de dois anos, concedendo diplomas de associado, que podem ser transferidos para universidades de quatro anos para a continuação dos estudos em nível de bacharelado. Além disso, a NOVA oferece uma variedade de programas de certificação profissional e desenvolvimento de habilidades em diversas áreas, como tecnologia da informação, saúde, negócios, educação, entre outras.

- Publicidade-

Por meio desta agenda, a reitora do Ifac, professora Rosana Cavancante dos Santos, conseguiu garantir que 2 (dois) alunos do Ifac embarquem em julho deste ano para um ano de mobilidade acadêmica nos EUA. Os estudantes selecionados para o programa serão contemplados com bolsas que incluirão o suporte para visto J-1, passagens de ida e volta do Brasil para os Estados Unidos, alojamento e refeições, ajuda de custo para livros, materiais e despesas eventuais e seguro saúde. Durante o ano acadêmico que permanecerão nos EUA, os alunos farão curso intensivo de inglês, aulas da área de estudo no Ifac, estágios, visitas técnicas e serviço social.

Ainda, durante a agenda, o Diretor de Relações Internacionais do Ifac, professor Luiz Eduardo Guedes, e a Leeza Fernand, Associate Director of Programa Planning and Initiatives, contruíram um plano de trabalho que visa o envio de alunos da Nova para o Ifac durante a semana do Thanksgiving em novembro de 2023. Durante o programa, os alunos americanos poderão participar de atividades acadêmica-culturais nos campi do Ifac.

Estiveram presentes na agenda:

Eun-Woo Chang

Vice President and Chief Academic Officer

Stacey Bustillos

Associate Director, International Students and Outreach

Leeza Fernand

Associate Director, Program Planning and Initiatives

A parceria entre a Nova e o Ifac iniciou-se em 2016, quando o professor Luiz Eduardo Guedes, aprovado por um edital da Capes, fez o programa TESOL (Teaching English to Speaker of Other Language), uma certificação que habilita o ensino de língua inglesa para falantes de outras línguas nos EUA. Durante a capacitação, o professor que era o único representante da região norte, iniciou as negociações para o acordo que iria ser assinado no ano seguinte.

Em 2017, em uma missão à Northern Virginia Community College para assinatura do Protocolo de Intenção entre o Ifac e a Nova, a reitora do Ifac e o Diretor de Relações Internacionais puderam conhecer os seis campi da instituição americana, além de identificar as potencialidades de parceria entre as instituições.

Após termo de cooperação firmado em 2017, o Ifac recebeu no Acre uma delegação da NOVA em 2018 momento em que os representantes norte-americanos conheceram as ações e projetos desenvolvidos no Instituto. A parceria internacional proporcionará o intercâmbio de 11 (onze) discentes do Ifac nos Estados Unidos 2018 a 2023. É importante destacar que tais intercâmbios aconteceram por meio do Community College Initiative Program, um programa de intercâmbio financiado pelo Departamento de Estado Americano, e coordenados pela NOVA. Estes intercâmbios, que tem a duração de um ano acadêmico, custam aos cofres americanos o valor médio de $40.000,00 dólares americanos por aluno, o equivalente a R$ 200.000,00, totalizando o valor aproximado de R$ 2.200.000,00 de investimento em intercâmbio financiado pelo Governo Americano para o Ifac.

Além disso, a Nova enviou dez alunos e uma professora para um programa de uma semana em novembro de 2019. O programa foi financiado pelo fundo de inovação 100k Strong in the Americas. Dentre as atividades acadêmica-culturais que os alunos americanos puderam participar, destacam-se as aulas de português, capoeira, pintura, visitas aos campi Xapuri e Baixada do Sol, dentre outras.

Além dos programas presenciais, o Ifac também proporcionou um programa de intercâmbio virtual com a NOVA a seus alunos, em que alunos do Ifac, puderam participar do curso Student Development (SDV)-College Success Skills. O curso foi realizado integralmente de forma virtual pelo Zoom, de março a maio de 2022. Esta foi uma oportunidade única em que os alunos do Ifac puderam participarem de aulas com os alunos da Northern Virginia Community College e, além de melhorar seu inglês, aprender sobre o uso de ferramentas para o sucesso acadêmico e sobre habilidades de autogerenciamento e autorresponsabilidade relacionadas a ser um aluno bem-sucedido.