Relembre quais foram as maiores cheias do Rio Acre já registradas

O Acre, todos os anos, em maior ou menor magnitude, é atingido por enchentes causadas pela elevação do Rio Acre durante os períodos chuvosos. Estes eventos se tornaram acontecimentos históricos que atingem uma parcela significativa da população, na capital e no interior do estado.

Apesar de outros municípios do estado do Acre sofrerem com o problema das enchentes, Rio Branco é uma das cidades mais afetadas pelas inundações, fato relacionado ao maior contingente populacional habitando em áreas de risco.

Listamos aqui algumas das cheias históricas do Rio Acre, em ordem cronológica. Confira:

1988 – O Rio Acre alcançou a cota de 17,12 metros, deixando mais de 18 mil pessoas atingidas pela enchente.

1997 – O rio alcançou a marca de 17,66 metros. Mais de 22 mil pessoas foram afetas pelas águas.

2012 – Neste ano o rio alcançou a segunda maior marca histórica, chegando a 17,63 metros. A área urbana do município de Brasiléia ficou cerca de 90% submersa, segundo informações da Defesa Civil Estadual.

2015 – Naquele ano o Acre viveu a maior enchente da sua história. O Rio Acre alcançou a marca de 18,40 metros, deixando quase um terço da população de Rio Branco afetadas. Foram mais de 102 mil pessoas atingidas pelas águas, segundo informações da defesa Civil.

2023 – Neste ano, a cheia do Rio Acre já é uma das maiores da história. No total, mais de 13 mil pessoas foram atingidas em todo o estado.