Renanzin Pressão é a grande atração nacional no aniversário de Tarauacá; veja recado do cantor 

A Prefeitura de Tarauacá está montando uma vasta programação para celebrar os 110 anos de emancipação política do município, que acontece nos dias 22, 23, e 24 de abril, neste final de semana, na Praça Alton Furtado.

Uma das atrações confirmadas pela prefeita Maria Lucineia é o cantor Renanzin Pressão, que se apresenta no último dia de festividade do evento, na segunda-feira (24). Através de suas redes sociais, a prefeitura confirmou o cantor Renanzin Pressão que está no top viral com músicas inéditas e vem para fazer aquele piseiro em TK City.

- Publicidade-

Em breve, toda programação da semana do aniversário da cidade. Veja o recado do cantor: