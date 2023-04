Rener Santos inicia preparação para os Brasileiros das séries A e B

Principal árbitro assistente do futebol acreano e um dos melhores do Norte, Rener Santos iniciou nesta segunda (3), na Granja Comary, no Rio de Janeiro, treinamentos para trabalhar nos Brasileiros das séries A e B, competições programadas para começar neste mês.

“Temos um novo dirigente na comissão de arbitragem e certamente irão ocorrer novas determinações. Os árbitros e assistentes são muito cobrados e por isso é fundamental essa preparação”, comentou Rener Santos.

Trabalhar na série A

Segundo Rener Santos, um dos objetivos para a atual temporada é trabalhar em jogos da série A.

“O Brasileiro é um dos principais torneios do Mundo e todo assistente quer chegar na série A. Tenho essa meta e ser chamado para a preparação é um primeiro passo”, avaliou o auxiliar acreano.