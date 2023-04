Richarlison, o pombo da Copa, se sensibiliza com situação do Acre e compartilha vídeo nas redes

O Acre entrou em situação de emergência devido a alagação do Rio Acre e dos igarapés, que aconteceu de forma simultânea e atingiu mais de 90 bairros, só na capital. Muitas famílias ficaram desalojadas e em condição de vulnerabilidade.

Nesse cenário preocupante, alguns artistas brasileiros utilizaram suas redes sociais para dar visibilidade ao Estado, agora, foi a vez do craque da copa, Richarsilon.

O jogador que atualmente tem 22 milhões de seguidores em uma de suas redes sociais, publicou na manhã deste sábado (1), o que Acre vem enfrentando, em um vídeo que também pedia doações para ajudar os alagados.

Richarlison, ou “Pombo” como é chamado, jogou pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar e foi uma das estrelas dentro do futebol na ocasião. Além do jogador, outras figuras como Juliette, Gil do Vigor, Pepita, Joelma e outros compartilharam a situação do Acre.

VEJA A PUBLICAÇÃO: