Rio Acre apresenta estabilidade e se mantém nos 17,72 metros na capital

A medição feita pela Defesa Civil às 18h deste domingo (2) aponta que o Rio Acre se manteve na cota de 17,72 metros, na capital acreana.

O afluente mantém a medição desde às 15h deste domingo. Pela manhã, chegou a apresentar sinal de vazante, mas subiu 3 centímetros logo em seguida.

- Publicidade-

De acordo com o coordenador adjunto da Defesa Civil, tenente coronel Florisvan Craveiro, a previsão é de que seja registrado um pequeno aumento, seguido de estabilidade e vazão. “Estamos acompanhando as previsões e os demais municípios já apresentam baixas. A depender do nível das chuvas, esperamos um pequeno aumento e estabilidade, com a ocorrência da vazante logo após”, apontou.

O nível das águas de rios e igarapés começaram a subir no dia 23 de março, após chuvas intensas na região de Rio Branco. Na capital acreana, os igarapés do Almoço, Judia, São Francisco, Dias Martins Batista, Fundo e Liberdade transbordaram deixando centenas de famílias desabrigadas e desalojadas, em 90 bairros.

A cheia do rio Acre atingiu ainda os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Sena Madureira. Neste domingo, o rio segue abaixo da cota de transbordamento nos municípios de Assis Brasil e Brasileia.