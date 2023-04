Rio Acre baixa mais de 10 centímetros em três horas, diz Defesa Civil

No último domingo (9), o Rio Acre saiu da cota de transbordamento, de 14 metros, e continuou baixando o nível das águas a cada medição da Defesa Civil de Rio Branco. Nesta segunda-feira (10), na medição das 9h, o manancial, que está com 13,45m, diminuiu mais 12 centímetros em relação aos dados das 6h, em que o Rio Acre estava com 13,57 metros.

A vazante no Rio Acre teve início em 3 de abril, há aproximadamente uma semana, quando o manancial media 17,72 metros. Com a vazante, muitas famílias começaram a retornar para suas casas e encontraram as residências tomadas pela lama.

Boletim do Acolhimento

De acordo com o Boletim do Acolhimento, sete municípios foram atingidos por cheias, mas apenas três continuam com abrigos montados, sendo eles: Rio Branco, Brasileia e Porto Acre. Há 657 famílias desabrigadas e o total de pessoas acolhidas é de 2.086.

Rio Branco

Famílias desabrigadas: 617

Pessoas desabrigadas: 1.939

Brasileia

Famílias desabrigadas: 3

Pessoas desabrigadas: 21

Porto Acre

Famílias desabrigadas: 37

Pessoas desabrigadas: 126