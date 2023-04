Rio Acre baixa mais de 30 cm e fica próximo de deixar a cota de transbordamento

Na medição das 06h deste sábado (08), a Defesa Civil Municipal informou que o nível do Rio Acre na capital atingiu 14,92 metros, baixando 37 metros em relação à medição das 18h da sexta-feira (07), quando o nível havia marcado 15,29 metros.

Com o nível do Rio atingindo 14,92 metros, o afluente fica próximo de sair da cota da transbordamento, que acontece quando o rio ultrapassa a marca de 14 metros.

Mesmo com as últimas vazantes, a Defesa Civil informou que mais de três mil pessoas ainda estão desabrigadas por conta da enchente em Rio Branco, totalizando 964 famílias. Ao todo, foram montados 36 abrigos públicos para acolher as pessoas atingidas pelas águas.