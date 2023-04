Rio Acre baixa quase 30cm em algumas horas na capital acreana

O Rio Acre voltou a baixar quase 30 cm nas últimas horas, de acordo com a Defesa Civil de Rio Branco.

O principal afluente da capital acreana registrou 16,56m, às 6h desta quinta-feira (6) – 27cm a menos do que o registrado às 18h de quarta-feira.

O Rio segue acima da cota de transbordamento, que é 14m.

De acordo com o Boletim do Acolhimento, sete municípios foram atingidos por cheias, mas apenas três continuam com abrigos montados, sendo eles: Rio Branco, Brasileia e Porto Acre. Há 1.033 famílias desabrigadas, totalizando 3.276 pessoas.

Cinco municípios do Acre decretaram situação de emergência devido a cheia: Rio Branco, Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasileia e Xapuri.