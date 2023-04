Rio Acre começa a apresentar vazante em Porto Acre; confira a medição

O nível do Rio Acre apresentou vazante e segue baixando desde a noite desta quinta-feira (06) no município de Porto Acre. Na última medição divulgada, o afluente registrou 15,42 metros.

Ainda no dia de ontem, o Governo Federal reconheceu a situação de emergência da cidade e publicou a portaria assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil substituto, Wesley de Almeida Felinto, no Diário Oficial da União (DOU),

Na última quarta-feira (05) o rio alcançou a marca de 15,54m, mais de três metros acima da cota de transbordamento no município, que é de 12,50m. Várias famílias da zona urbana e rural de Porto Acre ficaram desabrigadas ou desalojadas devido à cheia do Rio Acre e Rio Andirá.

Segundo consta no decreto, as comunidades do Projeto de Assentamento (PA), Tocantins e PA Bandeirantes ficaram sem acesso terrestre e as plantações da agricultura ficaram totalmente em baixo d’água.

Foto: Antônio Pereira Enchente em Porto Acre. Foto: Antônio Pereira

O decreto de situação de emergência em Porto Acre, tem validade de 60 dias, a contar da data de publicação.