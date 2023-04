Rio Acre continua subindo e situação em Rio Branco fica ainda mais crítica

O Rio Acre subiu 9 centímetros, das 18 horas de sábado 2/04) para as 6 horas da manhã deste domingo (4/4). A água tomou conta de mais de 90 bairros em Rio Branco, deixando milhares de pessoas desabrigadas.

Na manhã deste domingo o nível do rio chegou a 1,70, o que comprova uma elevação de 21 centímetros em 24 horas, ou seja, quase meio metro a mais.

De acordo com o Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre registrado na manhã deste domingo, e que é feito pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível do rio poderá atingir a cota de 17,78 metros até as 18 horas de hoje.