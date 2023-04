Rio Acre continua baixando na capital acreana, diz Defesa Civil

O Rio Acre segue apresentando sinal de vazante na capital acreana, de acordo com a última medição lançada pela Defesa Civil, às 9h desta segunda-feira (3).

- Publicidade-

O principal afluente da capital acreana atingiu a marca do 17,70 m – 1 cm a menos do que o registrado às 6h.

De acordo com o Boletim do Acolhimento, sete municípios foram atingidos por cheias, mas apenas seis continuam com abrigos montados, sendo eles: Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, Sena Madureira e Porto Acre. Há 1.176 famílias desabrigadas, totalizando 3.991 pessoas.

VEJA AS FOTOS DE JUAN DIAZ:

Rio Branco

Famílias desabrigadas: 1.004

Pessoas desabrigadas: 3.221

Assis Brasil

Famílias desabrigadas: 97

Pessoas desabrigadas: 493

Brasiléia

Famílias desabrigadas: 3

Pessoas desabrigadas: 24

Xapuri

Famílias desabrigadas: 29

Pessoas desabrigadas: 95

Sena Madureira

Famílias desabrigadas: 15

Pessoas desabrigadas: 66

Porto Acre

Famílias desabrigadas: 28

Pessoas desabrigadas: 92