Rio Acre diminui 54 centímetros e sai da cota de transbordamento após 17 dias

O boletim deste domingo de páscoa, 09 de abril, da Defesa Civil do Município trouxe uma boa notícia acerca do nível do Rio Acre, que marcou na medição das 06h, 13,88m, saindo pela primeira vez da cota de transbordamento, que é de 14 metros, após 17 dias. O rio ultrapassou a cota de transbordamento no último dia 23 de março.

Se as previsões de especialistas se confirmarem, é possível que o rio saia da cota de alerta (13,50 metros) ainda neste domingo (09). Na primeira medição de sábado, o manancial apresentou 14,92 metros. Já na medição de domingo, o rio teve uma diminuição de um metro e quatro centímetros, em 24 horas.

- Publicidade-

Desde o último domingo, 02, o rio vem apresentando vazante. A Defesa Civil ainda não divulgou números atualizados de famílias atingidas pela cheia, mas até a última sexta-feira, 07, mais 29 famílias com cerca de 75 pessoas deixaram os abrigos.

Conforme os dados, 3.054 pessoas ainda estavam desabrigadas por conta da enchente na capital acreana, totalizando 964 famílias. Esse número chegou a passar dos 3,3 mil. Rio Branco tem 36 abrigos públicos.