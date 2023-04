Rio Acre segue baixando e registra 15,29m na capital acreana

O nível do Rio Acre segue baixando na capital acreana e marcou 15,29 metros na medição das 18h, nesta sexta-feira (07), segundo dados da Defesa Civil do município. Quase 30 famílias, com aproximadamente 75 pessoas deixaram os abrigos nas últimas 24 horas.

Ainda de acordo com os dados da Defesa Civil, mais de três mil pessoas ainda estão desabrigadas por conta da enchente em Rio Branco, totalizando 964 famílias. Ao todo, foram montados 36 abrigos públicos para acolher as pessoas atingidas pelas águas.

- Publicidade-

42 bairros da zona urbana de Rio Branco foram afetados pela cheia do Rio Acre. Além disso, 27 comunidades rurais estão isoladas, com 7,5 mil pessoas de mais de 1,8 mil famílias.