Rio Acre segue baixando no interior; acompanhe as medições

Nos municípios de Brasiléia, Xapuri e Assis Brasil, o Rio Acre segue apresentando baixando e as famílias desabrigadas já estão voltando para suas casas.

As três cidades do Alto Acre foram afetadas pela enchente do Rio Acre e tiveram dezenas de famílias desabrigadas.

- Publicidade-

Brasileia

Em Brasiléia o rio tinha voltado a subir na última semana, mas desde a noite da segunda-feira (03) começou a vazar. Na última medição, às 06h desta terça-feira (4) o afluente registrou 9,19m. Ao todo, oito bairros foram atingidos e mais de oito mil pessoas ficaram desalojadas.

Xapuri

Em Xapuri, o nível do Rio Acre continua baixando e na medição das 06h marcou 9,83 metros. Mais de 500 pessoas ficaram desalojadas em virtude da enchente do afluente.

Assis Brasil

O Rio Acre segue apresentando baixa nas águas e na última medição registrou 5,59 metros. Mais de 400 pessoas ficaram desabrigadas com o transbordamento do rio.