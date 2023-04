Rio Acre segue longe da cota de alerta e atinge 13,30 metros na medição das 15h

Na medição das 15h desta segunda-feira (10), o nível do Rio Acre na capital marcou 13,30 metros, segundo a Defesa Civil de Rio Branco.

Mais cedo, na medição das 09h, o afluente já havia deixado a cota de alerta (13,50m), ao marcar 13,45m. Em três horas, o afluente perdeu 8 cm e afastou mais ainda a possibilidade de repiquete, fenômeno que ocorre quando em um determinado momento, durante o período de cheia, o rio alcança seu limite máximo, estabiliza e, após isso, com o surgimento de chuvas isoladas, acaba subindo o nível das águas de forma repentina.

Boletim do Acolhimento

De acordo com o Boletim do Acolhimento, sete municípios foram atingidos por cheias, mas apenas três continuam com abrigos montados, sendo eles: Rio Branco, Brasileia e Porto Acre. Há 657 famílias desabrigadas e o total de pessoas acolhidas é de 2.086.

Rio Branco

Famílias desabrigadas: 617

Pessoas desabrigadas: 1.939

Brasiléia

Famílias desabrigadas: 3

Pessoas desabrigadas: 21

Porto Acre

Famílias desabrigadas: 37

Pessoas desabrigadas: 126