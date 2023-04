Rio Acre segue vazando: afluente atinge 17,43m na capital acreana, diz Defesa Civil

De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, o Rio Acre segue baixando na capital acreana. A última medição é das 12h desta terça-feira (4).

O afluente saiu da marca de 17,46m, às 9h, para 17,43m – 3 centímetros a menos.

Campanha #JuntosPeloAcre

O governo segue com a campanha #JuntosPeloAcre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd).

O intuito da campanha é arrecadar insumos, desde cestas básicas, água mineral, material de higiene pessoal, roupas tamanho adulto e infantil e fraldas para bebês. Também podem ser doados colchonetes, colchões, lençóis, cobertores e outras roupas de cama, além de água mineral e ração para animais.

As doações podem ser feitas, entre às 8h e 20h, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), em frente à Praça Plácido de Castro, no centro da capital.