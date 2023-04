Rio Acre sobe mais dois centímetros e chega a 17,61 metros; clima é de tensão na capital acreana

O Rio Acre subiu mais dois centímetros na última medição das 18 horas deste sábado. A Defesa Civil do município enviou boletim à imprensa mostrando que o rio está com 17, 61 metros, o que vem assustando ainda mais os desabrigados e as autoridades do estado.

O boletim climático deste sábado (1) continua com previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente entre a tarde e início da noite. Na parte da manhã, também deve chover na parte da manhã em pontos isolados, as temperaturas seguem estáveis entre 22 ºC e 29 ºC.

O número de pessoas desalojadas chega 18.235. Pelo menos 3.195 estão desabrigados. 19.413 já foram atendidas.

Vejam fotos exclusivas de Juan Diaz e ContilNet: