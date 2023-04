Rio Acre volta a subir no interior; acompanhe as últimas medições

O nível do Rio Acre voltou a subir nos municípios de Alto Acre. As últimas medições mostram que em Brasileia, o afluente registrou 5,92 e em Assis Brasil, marcou 6,61.

As cidades sofreram com as enchentes na última semana, quando o Rio começou subir rapidamente.

Em Brasileia, o afluente chegou a alcançar 13,65, no dia 29 de março, quando então, as águas começaram a vazar. Oito bairros foram atingidos e mais de oito mil pessoas ficaram desalojadas.

Em Assis Brasil, o nível mais alto registrado foi o de 12,40, no dia 25. Ao todo, quatro bairros foram atingidos e mais de 400 famílias ficaram desabrigadas.

Xapuri

No município o Rio Acre segue baixando. A última medição marcou 10,80 metros.

Porto Acre

O afluente continua subindo e já deixa moradores dos bairros da parte baixa da cidade afetados pelas águas. Na medição feita as 15h deste sábado, o Rio Acre marcou 15,8 metros.