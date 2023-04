Rio Acre volta a subir no interior do Acre; confira as últimas medições

O nível do Rio Acre voltou a subir em Brasiléia, interior do Acre. Na última medição feita, às 06h desta segunda-feira (03), o afluente registrou 9,21 metros, ficando a menos de um metro da cota de alerta no município, que é de 9,80m.

A cidade sofreu alagação com a cheia repentina do Rio Acre no final de março. Mais de oito mil pessoas ficaram desabrigadas. No dia 29 de março, o afluente começou a vazar. Agora, as famílias estão retornando para suas casas. A Prefeitura de Brasiléia tem atuado na limpeza dos bairros após os estragos causados pelas águas.

Xapuri

Em Xapuri, após a subida repentina do Rio Acre deixar mais de 500 desalojados, o afluente começou a baixar ainda no final do último mês.

Na última medição, o Rio marcou 9,56 metros. As famílias desabrigadas iniciaram o processo de volta às suas casas após a Defesa Civil do município fazer as vistorias nas áreas atingidas.

Assis Brasil

No município, o Rio Acre segue baixando. Na última medição, marcou 5,74 metros.

Em Assis Brasil, o afluente chegou a registrar 12,40m, deixando mais de 400 pessoas desabrigadas, no último mês.