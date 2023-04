Rio Branco derrota Atlético e é líder isolado do segundo turno

Em um clássico que “não terminou”, o Rio Branco derrotou o Atlético por 1 a 0 na noite desta quarta, 19, no Florestão, e assumiu a liderança isolada do segundo turno com 6 pontos. O Atlético é o 5º com 1 ponto. Joãozinho marcou o gol solitário do duelo.

Jogo equilibrado

Enquanto a bola rolou, Rio Branco e Atlético realizaram um clássico equilibrado. O Estrelão fez 1 a 0 com um minuto de jogo e o Galo quase empatou com Juninho.

Clássico não terminou

Aos 17 do segundo tempo, o árbitro Julian Negreiros não marcou uma falta de Murilo, do Rio Branco, em Ícaro, do Atlético, mesmo com aceno do auxiliar Antônio Ecídio. Na sequência, o atacante Marllon, do Rio Branco, perdeu o gol, mas mesmo assim os jogadores do Atlético reclamaram com o árbitro.

Na confusão, o goleiro Evan, o lateral Cássio e o zagueiro Leandro Bahia foram expulsos.

O técnico Márcio Figueiredo pediu para Klayver ser expulso e o Atlético somente com sete atletas. A partida foi encerrada em um erro grave do árbitro do jogo.

Julian agredido

Julian Negreiros foi agredido pelos jogadores do Atlético e a presença dos policiais militares determinou o fim da confusão.

Próximo jogo

Independência x Galvez

Nesta quinta, 20, às 16 horas, no Florestão

Joãozinho marcou o gol da vitória do Rio Branco/Foto Manoel Façanha