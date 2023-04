Rio Branco derrota Independência e reassume liderança do returno

O Rio Branco venceu o Independência por 2 a 0 na tarde deste domingo, 23, com gols de Dunha e Murilo, e retornou a liderança do segundo turno do Campeonato Estadual. O Estrelão soma 9 pontos e o Independência ocupa a 5ª colocação com 3 pontos.

Rio Branco dominante

O Rio Branco começou a partida criando oportunidades e aos 22 minutos abriu o placar com um belo gol de falta do meia Dunha. Na segunda etapa, o Estrelão seguiu melhor e fechou o marcador com Murilo.

Volta aos treinamentos

O elenco do Rio Branco representa-se na tarde desta segunda, 24, e inicia a preparação para o confronto contra o Galvez. A partida será disputada na quinta, 27, às 18 horas, no Florestão.

Luta pelo vice

A derrota deixou o Independência distante da disputa do título, mas a possibilidade de lutar pelo vice-campeonato é real.

Classificação do 2 º turno

1º Rio Branco 9 Pts

2º Humaitá 7 Pts

3º Galvez 4 Pts

4º Atlético 3 Pts

5º Independência 3 Pts

6º São Francisco 0 Pt

Próximos jogos

Atlético x São Francisco

Na quarta, 26, às 19 horas, no Florestão

Humaitá x Independência

Galvez x Rio Branco

Na quinta, 27, a partir das 16 horas, no Florestão.