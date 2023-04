Rio Branco e Atlético disputam liderança do returno no clássico

Rio Branco e Atlético se enfrentam nesta quarta, 19, a partir das 18 horas, no Florestão, e o clássico vale a liderança do segundo turno. O Rio Branco derrotou o São Francisco no fim de semana e o Atlético bateu o Independência.

Querobino é vetado

O lateral esquerdo Querobino não conseguiu se recuperar de uma lesão no tornozelo direito e vai ser desfalque no Rio Branco. O nigeriano Johnson será titular no clássico.

“Vamos jogar mais uma decisão. Precisamos manter a nossa parte tática forte para podermos conquistar o nosso objetivo”, comentou o técnico Ulisses Torres.

Marllon é a opção

O Atlético não poderá contar com o meia Ciel, expulso contra o Independência. Marllon é a principal opção para a vaga do capitão do Galo.

“Temos opções, inclusive, na parte tática. O Ciel fará muita falta, mas precisamos encontrar as alternativas para mais uma partida decisiva”, avaliou o técnico Márcio Figueiredo (Faísca).

Duelo de irmãos

O volante Joel, do Rio Branco, e o atacante Ismael, do Atlético, são irmãos e o duelo vai ser mais uma atração.

Julian apita o clássico

Julian Negreiros vai comandar o clássico. Os seus auxiliares serão Antônio Ecídio e Francisco Júnior.