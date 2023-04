Rio Branco e São Francisco abrem fase decisiva do Estadual

Rio Branco e São Francisco se enfrentam neste sábado, 15, a partir das 16 horas, no Florestão, na partida de abertura do segundo turno do Campeonato Estadual.

O Rio Branco vai para o confronto com todos os titulares e o São Francisco não poderá contar com volante Vicente, suspenso, e o atacante Polaco, lesionado.

Rio Branco será ofensivo

Com um treino tático, o elenco do Rio Branco fechou nesta sexta, 14, no José de Melo, a preparação para o início do returno.

Joãozinho e Alifi irão atuar aberto pelos lados e Marllon voltará a ser o camisa 9 depois de cumprir suspensão. “Realizamos ajustes, mas não vamos mexer na estrutura da equipe. Vamos em busca do resultado”, disse o técnico Ulisses Torres.

Daniego estreia no São Francisco

O São Francisco terá ausências, mas poderá contar com a estreia do atacante Daniego.

“A entrada do Daniego altera a nossa estrutura de ataque com Jordão jogando pelos lados. O importante é que ganhamos um atleta importante no momento decisivo”, avaliou o treinador Erismeu Silva.

Trio definido

Antônio Marivaldo comanda Rio Branco e São Francisco. Jean Carlos e Carlos serão os auxiliares.