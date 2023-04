Rio Branco empata com Galvez e garante volta às competições nacionais em 2024

m um jogo nervoso, Rio Branco e Galvez empataram por 0 a 0 nesta quinta, 27, no Florestão, e com o resultado o Estrelão será um dos representantes do futebol acreano nas competições nacionais na temporada de 2024.

Marcão foi o destaque

Com duas grandes defesas, no segundo tempo, o goleiro Marcão foi o destaque do Rio Branco na partida.

“Trabalhei muito duro desde o início da temporada e participar dessa conquista do Rio Branco é sensacional. A meta agora é tentar a conquista do título”, declarou Marcão.

1º objetivo

O técnico Ulisses Torres destacou o retorno do Rio Branco aos torneios nacionais.

“Começamos o trabalho sempre acreditando nesta possibilidade. O Rio Branco é grande e voltará para o seu lugar na próxima temporada”, disse o treinador.

Disputa do título

Rio Branco e Humaitá decidem na segunda, 1º, às 16 horas, no Florestão, o título do Campeonato Estadual 2023. O Humaitá joga pelo empate para ser bicampeão.