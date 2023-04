Rio Branco enfrenta Andirá com vaga garantida no returno nesta terça-feira

O Rio Branco enfrenta o Andirá nesta terça-feira (11), a partir das 16 horas, no Florestão, pela última rodada do 1º do Campeonato Estadual com a vaga garantida no returno. O Andirá não tem mais chances de classificação.

Rio Branco com desfalques

O Rio Branco não poderá contar com o zagueiro Bebê, com um desconforto no joelho esquerdo, o lateral Joãozinho, os meias Murilo e Dunha e o atacante Marllon, todos suspensos.

“Temos um grupo reduzido e com as ausências vai ser possível avaliar algumas situações para o segundo turno”, comentou o técnico Ulisses Torres.

Campanha abaixo

O Andirá faz a despedida da temporada e vai tentar a primeira vitória na competição. Sem dinheiro, a diretoria do Morcego apostou nos garotos da base e os resultados foram abaixo do esperado.

Trio definido

José Costa Lima apita Rio Branco e Andirá. Roseane Amorim e Francelino Pereira serão os auxiliares.