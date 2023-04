Rio Branco joga contra o Galvez e quer vaga nas competições nacionais

Rio Branco e Galvez se enfrentam nesta quinta (27), a partir das 18 horas, no Florestão, em um confronto decisivo para o Campeonato Estadual. Se o Estrelão vencer, mantém a liderança do returno e confirma uma vaga nas competições nacionais em 2024. O Galvez precisa ganhar para manter as chances de disputar o título.

Rio Branco sem alteração

O Rio Branco não terá alterações para o duelo contra o Imperador.

“Vamos manter a base das últimas partidas. A equipe evoluiu com a sequência de jogos e esse confronto contra o Galvez é o mais importante da temporada”, comentou o técnico Ulisses Torres.

Kinho resolveu esperar

Precisando ganhar, o Imperador ainda não foi definido pelo técnico Kinho Brito. O zagueiro Jô e o atacante John serão avaliados pelo departamento médico para saber se poderão jogar ou não.

Trio confirmado

O trio para o jogo entre Rio Branco e Galvez está definido. Antônio Marivaldo vai ser o árbitro e terá como auxiliares Iago Nascimento e Francelino Pinheiro.